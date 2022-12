Paulina Rubio la EMBARRÓ en pleno concierto por culpa de Donald Trump

Paulina Susana Rubio Dosamantes es una modelo y cantante mexicana que ha pasado al hall de la fama por sus éxitos en el pop, ¿pero también por sus tendencias políticas?

Durante 'Las que mandan', un concierto que se realizó el pasado 17 de noviembre junto con Thalia, Natti Natasha y Yuridia (entre otras cantantes de renombre), 'la rubia de oro' dejó muy en claro que estaba de acuerdo con la línea ideológica de Donald Trump.

"¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los que mandan! ¡Donald Trump, we like you (Donald Trump, nos gustas)!", gritó la cantante durante el evento que organizó la cadena Univisión.

Aunque Rubio tiene una fuerte fanaticada, no dudaron en abuchearla después de que pronunció su postura política en pleno escenario.



Cabe resaltar que esta es una postura controversial, dadas las más recientes políticas antimigratorias que está impulsando el presidente estadounidense y que afectan directamente a los mexicanos.