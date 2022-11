Pipe Bueno por poco incumple un show luego de quedarse encerrado en un ascensor

No cabe duda de que uno de los artistas de música popular que más da de que hablar es Pipe Bueno, ya sea por sus lanzamientos musicales, el nacimiento de su hijo Máximo con la influencer Luisa Fernanda W o sus apariciones en programas como 'Yo me llamo' en el cual fue jurado, pero esta vez es noticia por un suceso bastante particular, todo esto durante una de sus presentaciones.

La odisea para Pipe Bueno empezó cuando se dirigía al municipio de San Martin para cumplir con uno de sus shows, durante su viaje se vio inmerso en un trancón debido al cierre del peaje por 40 minutos; suceso que aprovecharon sus fans para compartir con el artista y tomarse fotos.

Sin embargo, los imprevistos no terminarían, ya que Pipe y algunos integrantes de su equipo se quedaron encerrados en un ascensor a punto de iniciar el concierto y, como era de esperarse, el asombro y desconcierto por parte del cantante se hicieron notar en un video que compartió en sus redes, mostrando todo lo que ocurrió.

"ME QUEDE ENCERRADO EN UN ASCENSOR Y CASI NO LLEGÓ AL SHOW !!Pillen todo lo qué paso el día de ayer, camino a un show en San Martín Meta", indicó el artista en su cuenta de Instagram.

Finalmente, fue una persona de su equipo de logística quien logró sacarlos de este aparatoso momento. El autor de éxitos como 'Te hubieras ido antes' era sin duda el más contento, ya que pudo llegar al escenario y complacer a todo el público que había ido a verlo.

Como era de esperarse, los internautas se tomaron las redes sociales para opinar sobre el gracioso momento, incluso algunos artistas se unieron en los comentarios: "Toda una aventura mi rey. 😅😅😅😅😅😅😅😅 Papi anécdotas para la vida. Te queremos mucho mi negrito. 💛", "Q susto 😂😂😂😂pero el siempre con la mejor actitud ❤️", "Las cosas suceden por algo , muchas veces es Dios protegiéndonos , lo importante fue que todo salió bien ! 👏🙏🏻", son algunas de las opiniones.

