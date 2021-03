Pipe Bueno sacó su talento escondido para la actuación y protagonizará serie de Disney Plus

Pipe Bueno está feliz por su nuevo proyecto, pero esta vez en la actuación. Se trata de 'Noah', una serie de Disney Plus que protagonizará y que los fans podrán ver muy pronto en la plataforma.

El cantante de música popular aseguró que siempre había querido mostrar su talento escondido por la actuación y que por fin se dio la oportunidad con esta serie de misterio que será todo un bom.

(SIC) "Quiero presentarles a NOAH... es un personaje al que le estoy entregando todo, pues a lo largo de mi carrera se me presentaron muchas oportunidades para actuar y en muchas entrevista siempre hablé de la pasión escondida que sentía por la Actuacion, hasta que llegó este proyecto en el momento preciso y perfecto, para hoy poder anunciarles con muchaaaaaa alegría que estaré protagonizando la serie #SiempreFuiYo para #DisneyPlus donde estoy seguro que les gustará mucho. Ahhh y por cierto no es una serie típica de Disney.... por el contrario es una gran y nueva apuesta, pues está llena de mucho MISTERIO. 🤫 así que por ahora no les puedo contar más ¿verdad @disneyplusla ?, escribió el artista en la publicación.

Pipe Bueno compartió un post con una imagen promocional de la serie y otras fotografías con el elenco durante el rodaje. Al parecer, se trata de una serie grabada en la playa y eso explicaría el look natural con el que se le ha visto últimamente y que ha generado toda una ola de comentarios.

Los fans no puede esperar para ver al cantante colombiano en la faceta como actor y le dejaron muchos comentarios de apoyo en este nuevo proyecto.

"Genial🌟🎬 ya quiero verte!!! Éxitos Pipe", "Papi ud es de admirar que hpt%& ganas de comerse el mundo 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 lo quiero papi", "Espectacular !!!! Que buena noticia Pipe", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.