“Podernos expresar sin ser castigados”: La reflexión de Ricky Martin en el día del Orgullo LGBTIQ+

En el día del Orgullo LGBTIQ+, el cantante puertorriqueño Ricky Martin por medio de sus redes sociales publicó dos fotografías haciendo un llamado a tomar una pausa, pues quería hablar de su lado más vulnerable.

En las instantáneas el famoso cantante, aseguró que recientemente había subido unas fotos junto a su esposo para una edición especial de una revista, y aunque, como menciona, fue una experiencia que lo llena de orgullo muchas personas dejaron de seguirlos.

“Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser. Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto”, relató el artista en una parte de la publicación.

La publicación que ya cuenta con más de 800 mil reacciones ha recibido el apoyo no solo de sus seguidores, sino también de diferentes artistas como Carla Morrison, Pedro Capó, J Balvin, Luis Fonsi, entre otros.

En la misma publicación, el cantante habló de sus sentimientos y la paz que le genera el poder ser abiertamente homosexual. “Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y como soy, sin importar el que dirán”, agregó.

Finalmente, Ricky Martin, hizo un llamado a la tolerancia, y junto a su reflexión deseó que todas las personas puedan ser libres y respetadas.

“A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, finalizó.