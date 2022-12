¿Por qué AHÍ? El curioso TATUAJE que estrena Greeicy Rendón

Greeicy Rendón reveló ‘sin querer’ un nuevo tatuaje que se hizo en la parte baja del mentón. Al parecer se trata de un avión, lo que causa curiosidad fue el lugar elegido para esta marca en su piel.

La artista se encontraba cantando ‘Fabricando fantasías’ de Tito Nieves mientras el ángulo de su cámara dejó ver el pequeño, pero llamativo tatuaje.

¿Les gusta? con ella nada pasa desapercibido y seguramente muchos se antojarán de hacer algo parecido, ya veremos.

Por ahora, seguir disfrutando de su música, voz y baile en el concurso ‘Mira quien baila’ donde está desempeñando un excelente papel.



No sabemos si el tatuaje tenga algún significado especial, lo cierto es que ella puede ponerse lo que quiera, siempre está divina.

En otra de las publicaciones confesó que ha tenido una dura semana, ¿será el origen de este tatuaje?

"Estos dos últimos días han sido los más bipolares de mi vida, pero eso me hace ser humana, ser real. NO pretendo parecer perfecta, solo real, eso sí. Bipolar conmigo misma, jamás pasando por encima de nadie. Pd: no saben la semana tan sustanciosa que he tenido", escribió la artista.

