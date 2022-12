"¿Por qué se me mete tanto el calzón?": La graciosa anécdota de Greeicy que mató de risa a los fans

Greeicy es una de las cantantes colombianas más queridas y su popularidad sigue creciendo como la espuma. Además de su belleza, su personalidad y carisma son únicos, por eso sus fans gozan escuchando sus historias.

Recientemente, la artista estaba en el baño con ropa de casa y contó una anécdota que le pasó en una de las grabaciones de una serie. La bella Greeicy aseguró que su ropa interior le jugó una mala pasada.

"En medio que transcurre el día yo me siento con una incomodidad. Se me metía le calzón y yo me lo sacaba, me lo sacaba. Y yo decía, ¿pero por qué se me mete el calzón como tanto? Tan horrible. Pero yo igual profesional hacía mis escenas, pero me acuerdo que eran escenas caminando y yo sentía que eso me tallaba ahí. Cuando llego al hotel me di cuenta que me puse la tanga al revés", dijo Greeicy.

El video que compartió Greeicy fue replicado en varias cuentas y los fans no pudieron parar de reír. De hecho, muchas mujeres contaron sus propias anécdotas y aseguraron que eso es normal que ocurra.

"Uyyyy sí que es incomodo, un sacrilegio, claro que me ha pasado", "Esta vieja es PERFECTA 🤩 no solo por su belleza física sino por esa locura única y sencillez que la caracteriza y la hace ver aún más espectacular", "Dios santo , se la estaba ahorcando", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes sociales.