¿Qué pasó con el SET de 'Muy buenos días'? Un ex integrante del programa lo reveló

Luego de 16 años, muy difícil dejar en el pasado la que fue tu casa por tanto tiempo, así lo demostró uno de los cuyes, grupo de humoristas que hizo parte de ‘Muy buenos días’.

‘Rosendo’ mostró en su cuenta de Instagram y

YouTube qué pasó con el set que por más de una década hizo parte de RCN.

“Desde que se acabó ‘Muy buenos días’ yo no había vuelto al canal, no me aguanté las ganas de venir a chismosear, miren cómo está todo, ya han desmontado casi todo”, narró el comediante.

En las imágenes que mostró es evidente que solo queda un esfumado recuerdo de lo que fue el programa mañanero, eso sí, muchos recuerdos y la nostalgia que le evoca ese lugar.

Otra de las preguntas que surge entre los fanáticos del equipo, ¿qué pasará con los Cuyes? Rosendo aprovechó para decir que siguen vinculados con el canal, pero que aún no saben en qué los van a poner a trabajar.

