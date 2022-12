Sara Uribe recibe FUERTES ataques contra ella y su bebé

Sara Uribe está al otro lado del planeta, pero a través de sus redes sociales se mantiene cerca de las personas que ama y que la quieren. Sin embargo, no todo es color de rosa y esta vez fue ella la encargada de compartirlo.

Luego de enviar un tierno video saludando a todos sus fanáticos y a las decenas de personas que le escriben mensajes de aliento a la distancia. Pero uno en especial, le ‘sacó la piedra’.

Un usuario que no fue identificado escribió: Para qué habla tanto, a usted nadie le manda mensajes bonitos, ¿sabe por qué? por zorra, pero acuérdese, no baje la cabeza, porque las princesas no lloran, usted es un asco de ser humano, un asco.

“Se le ve lo triste que anda, ni puede disfrutar de su embarazo porque sabe que con el odio que le tienen quién sabe qué le deseen a ese bebé, qué pecao dar con una mamá como usted”, concluyó.

La persona dio por confirmado el embarazo y se atrevió a insultar a la presentadora con ese tema, lo que indignó a sus más fieles seguidores.

Sara Uribe no tiene habilitados los comentarios en sus fotos, pero sí compartió varios mensajes de aquellos que le expresaron su cariño a través de sus historias.

“Si atentan contra los niños, los matan, abusan de ellos y demás cosas en nuestro país, palabras de gente resentida como tú ya son halagos. Descansa reina y vive tu vida, que yo me encargo de la mía y le rindo cuentas al de arriba”, respondió la presentadora.

En esta última imagen a Sara Uribe se le fue un error ortográfico con la palabra ‘alagos’, hecho que desvió por un momento la intención de su mensaje.

