¿Será chiste? Ricardo Quevedo y Liss Pereira están EMBARAZADOS

Aunque como escribió el comediante: “Ustedes saben, porque son chismosos y no son bobos”, y no, no lo somos. La sospecha de que Ricardo Quevedo y Liss Pereira tenían una relación fue confirmada este viernes a través de redes sociales.

Los comediantes compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram un emotivo mensaje con motivo del cumpleaños de la artista. Sin embargo, hubo un fragmento que despertó otra incógnita, ¿van a ser papás?

“Trabajamos juntos, amamos juntos, nos divertimos juntos y de tanta diversión, ahora tendremos un bebé juntos”, escribió Quevedo en su romántico mensaje. Mientras que Liss comentó en la foto: “(…) llegaría a mis 32 con unos kilos de más, pero esta vez no me harían sentir insegura, que estos kilos nuevos son de amor, de un amor que empezó a crecer dentro de mí”.

Con ellos… se puede tratar de una broma digital, pero lo cierto es que ya no pueden ocultar su amor, que se ríen por cualquier bobada y que la vida los colma de un hermoso momento a nivel profesional y personal. Feliz cumple Liss.

