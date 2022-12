Video: ¿Por qué aún no eres MILLONARIO?

El dinero no es la felicidad completa, pero sí es muy parecido o, al menos, eso dicen un popular dicho. Sin embargo, conseguirlo no es tarea fácil, pues este no crece de los árboles. En realidad, hay que trabajar duro para obtenerlo.

Las personas que hoy gozan de una buena cantidad en sus cuentas bancarias, lo han logrado gracias a la disciplina y el sacrificio que han hecho durante un buen tiempo.

Como dicen, la pereza es la madre de todos los males y es uno de los factores que evita que las personas hagan un esfuerzo extra para mejorar su flujo de caja.

Los siguientes consejos no crearán nuevos millonarios de inmediato, pero sí las bases para que los individuos pienses en su porvenir.

