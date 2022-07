Shawn Mendes anuncia que su gira queda cancelada

Todos los fanáticos del cantante canadiense Shawn Mendes, tendrán que llenarse de paciencia y esperar un poco más para volver a ver al artista sobre el escenario pues aunque si bien hace un tiempo se anunció su gira por varias ciudades de Estados Unidos y Europa, el cantante informó que su gira ha quedado cancelada.

A través de un comunicado de prensa que emitió en las redes sociales , el intérprete de canciones como 'Monster', "Treat you better", y "Ill' be okey", dio a conocer que necesita tomarse un tiempo para él, para su salud mental y física.

"Comencé esta gira emocionado por volver a tocar en directo después de una larga pausa por la pandemia, pero la realidad es que no estaba para nada preparado para lo difícil que sería estar de gira después de todo este tiempo”, anotó.

Así mismo, el cantante, exnovio de Camila Cabello, agregó: "Sé que todos esperaron mucho para estos conciertos y me rompe el corazón decir esto, pero prometo que estaré de vuelta tan pronto como me haya tomado el derecho de sanar”.

Para finalizar, el artista de 23 años manifestó que él en realidad esperaba poder retomar el resto de la gira después de un tiempo, pero se ha dado cuenta que en este preciso momento necesita poner por encima de todo su salud.

Aunque si bien la noticia ha puesto triste a todos sus seguidores, éstos han comprendido la situación y a través de los comentarios le han manifestado su apoyo al cantante.

"Te amamos y apoyamos tu valiente decisión", "Tómate el tiempo que necesites, te amamos", le escribieron.