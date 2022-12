¿Si es la misma? Fans de Laura González quedan en SHOCK por foto de hace 10 años

Por estos días las redes sociales están inundadas del famoso #10YearChallenge, el cual pretende que los usuarios compartan fotografías comparativas de cómo lucían en el año 2009 y cómo se ven en la actualidad.

Son muchos los famosos que se han sumado a este reto viral y algunos han dejado a más de uno sorprendido con la transformación física que han tenido en los últimos años.

Publicidad

Una de las que más asombró fue Laura González con una foto de cuando estaba en la adolescencia.

Los admiradores de la exreina aseguraron que “se ve demasiado diferente”, ya que en la imagen de la izquierda tiene el cabello crespo, con unos kilitos de más y sin cirugías.

“Ok, ok, ok.... vi este #challenge y me pareció que yo podría salir con ¡esto! La misma “posuda” de siempre solo que con 500 pesos de cachete a cada lado, ¿qué dicen? ¿2009 o 2019??”, escribió la modelo.

Publicidad

Publicidad

¿Crees que ha cambiado mucho? Así luce ahora:

Publicidad

Publicidad