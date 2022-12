Sin importar el qué dirán, Diva Jessurum publicó FOTO en vestido de baño

Diva Jessurum ha dejado claro en sus redes sociales que poco le importa las críticas, pues se quiere tal y como es, con sus defectos y virtudes.

Así lo ha demostrado en varias fotografías en las que presume de su nueva figura.

En una reciente publicación de Instagram compartió una imagen en traje de baño con un mensaje en el que resaltó la importancia de la autoestima.

“Hoy voy a decir algo que sé que a muchos y especialmente a muchas les va a dar ira, rabia, furia, histeria, pero bueno no puedo callar aquí voy: soy feliz y no necesito la aprobación de nadie. Así que si me vas a criticar adelante. Lo único que demostrarás es lo que llevas en tu corazón”, escribió.

De inmediato le llovieron comentarios, la mayoría de ellos positivos y apoyando su modo de pensar.