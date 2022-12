Sin importar el qué dirán, famosa youtuber se DESNUDÓ por primera vez

‘Killadamente’, como se hace llamar en redes sociales una joven dominicana, se ha hecho muy popular por sus graciosos videos y también por incentivar a sus seguidores a amarse y aceptarse tal cual es.

Tal como lo ha manifestado en su perfil de Instagram y YouTube, no le importa tener unos kilitos de más, por el contrario, se siente muy orgullosa de su peso, además, porque ha admitido que le encanta comer, en especial, la pizza.

Cada una de sus publicaciones son sensación en la web. Una reciente foto que compartió no fue la excepción.

Sin tapujos, la joven influenciadora se mostró como Dios la trajo al mundo y, aunque confesó que dudó mucho en postearla, finalmente se decidió porque le encantó.

“Pensé mucho antes de subir esta foto... Pero luego me pregunte a mí misma, ¿te gusta? Y @mimismareina me respondió “¡me encanta!” Y como es a mí y solo a mí que me tiene que gustar pues, aquí esta es mi perfil, pero siéntanse libres de criticarme señores, Estoy lista. Este año es de @mimismareina y #Eqiumi”, fue el mensaje que añadió.

Aunque permitió que la criticaran, la instantánea recibió solo elogios y más de un millón de ‘me gusta’.

