'Tequila': la nueva canción de Pipe Bueno y Maluma dedicada al desamor

Después de 6 años Pipe Bueno y Maluma se volvieron a unir en una colaboración para crear una canción de desamor titulada 'Tequila'.

Luego de un mes de espera y varios avances, los dos artistas por fin la hicieron pública el 25 de marzo.

Definitivamente, la amistad de estos dos artistas crece cada vez más, aparte de su increíble talento y éxito.

El tema relata la historia de desamor desahogada en un trago de tequila y una mujer que cae en las drogas.

Los sonidos urbanos y modernos se diferencian bastante a la primera colaboración que hicieron en el año 2015 con la canción ‘La invitación ’.

Así dice el coro de la canción: “Mientras tú te matas con tequila, fumando en la ventana noche y día. Tú no tenías derecho, ya lo hecho está hecho. ¿Cómo putas me olvidas?”.

Ante el lanzamiento Pipe bueno publicó por medio de Instagram: “Será que si están preparados pa volver a sentir el voltaje de nosotros dos juntos”.

Y en otra agregó: “Y volvimos, esta vez ni nosotros mismos nos aguantamos, que hitazo traemos “Tequila”. Dímelo narizón Maluma , vamos a recordarles cómo se hace la salsa ranch a todo el mundo”.

Por su parte Maluma publicó: “Tequila con Pipe Bueno, ya está en la calle, este es el tema de la beba y el despecho ay ay ay”.

El video ya ha sido visto por más de 400,000 personas, de las cuales han reaccionado 41.000. Además, de los cientos de mensajes que consideran la canción es espectacular para expresar el despecho y sin duda alguna será otro éxito.

Entre los comentarios se resalta: “Esto va a ser una bomba. No me dejen así”, “Como p#"$ me olvidas...a quién más le gusta esta parte jajajajaj” y “Yo aquí con ganas de tomarme un tequila escuchando está canción”.