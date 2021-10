Tito 'El Bambino' festeja sus 40 años como uno de los artífices del reguetón

En preámbulo a llegar a sus primeras cuatro décadas de vida, Tito "El Bambino" celebró el pasado fin de semana una gran fiesta en su finca en Puerto Rico junto a sus familiares, amigos y colegas del género urbano, entre ellos, DJ Playero, DJ Nelson, Vico C, Falo, Alberto Stylee, Nico Canada y el salsero Pirulo, entre otros.

"Gracias a todos mis compañeros de la industria musical que estuvieron presente en un día súper especial para mí. Que Bendición poder cumplir 40 años aunque me siento de 21 (sic)", escribió "El Bambino", también conocido como "El Patrón", en su publicación más reciente en su cuenta de Instagram.

Criado en la calle 1 de la urbanización Parque Ecuestre en Carolina, municipio vecino a San Juan, Efraín Fines Nevares palpó y vivió los primeros años del "underground" -ahora llamado reguetón- junto a "El Father", Julio Voltio, Rey y DJ Chiclin.

A sus 12 años grabó su primer tema, por el que cobró 25 dólares, bajo el fenecido DJ Stefano, reconociendo que su vida giraría hacia la música y convencido de que se convertiría en una estrella.

Junto a esta experiencia y rodeado de sus vecinos y colegas, Tito iba acompañado de estos a cuanta presentación organizaban en los barrios y residenciales públicos de Puerto Rico.

Incluso Tito, Héctor, Julio Voltio y Rey formaron el grupo The Masters of Funk.

Sin embargo, Tito y Héctor Delgado, nombre de pila de Héctor "El Father", se unieron consagrándose como de los dúos más poderosos de aquel momento.

Así, ambos grabaron sus primeras canciones en las producciones "DJ Dicky, No Fear Vol. 1", "The Legend", "DJ Goldy 3: The Melody" y "The Noise 7" de DJ Negro, otro de los pioneros del género urbano.