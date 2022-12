¿Todo eso se ha hecho? Katherine Pelaez ASOMBRÓ a sus fanáticos con foto de joven

Katherine Pelaez se fue al baúl de los recuerdos y sacó una foto suya para mostrar todos los cambios que ha sufrido en los últimos años.

“Qué grosería de cejas, hágale zoom a ese auto maquillaje tan grillo que to amaba en ese tiempo (…) ¿cómo nadie me decía que me veía horrible? y yo me sentía regia”, criticó la modelo.

¡Se dio mucho palo! Pelaez aseguró que su pinta fue inspirada en la novela ‘Pasión de Gavilanes’

“Ahí les quedo, búrlense, critíquenme, etc. Estoy segura que todos tenemos una foto que nos acompleja full, esta es la mía”, comentó al final.

Incluso, les dijo a sus fanáticos que si la foto llegaba a los mil comentarios subía una foto de ella empelota. La postal suma dos mil opiniones, ¿cumplirá su promesa?

