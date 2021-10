Vicente Fernández: reaparece supuesta hija no reconocida y con una petición

Ana Lilia Aréchiga es un nombre que desde 2015 ronda en la familia Fernández luego de que esta mujer apareciera en sus vidas asegurando ser hija de Vicente Fernández .

La mujer asegura ser la primogénita del cantante y cuenta que nació producto de un amorío de su mamá con ‘Chente’, en Guadalajara. Dice que la relación se dio cuando su madre tenía 21 años y que además fue antes de que Fernández se casara con Cuquita, su esposa actual.

Por su parte, el ‘charro de Huentitán’ le salió al paso y negó ser padre biológico de la mujer, pese a que no se realizó algún examen de ADN.

Seis años después, y cuando el estado de salud del artista mexicano se encuentra bastante delicado, la mujer volvió a aparecer e hizo una particular petición; pues espera poder volver a verse 'frente a frente' con Vicente Fernández.

Fue a través de un video en el canal de YouTube de Shy Gutiérrez que la mujer reapareció la semana pasada y revivió la polémica sobre la supuesta paternidad no reconocida; sin embargo, en esta oportunidad Ana Lilia asegura que solo quiere verlo y que espera que se recupere.

Se trata de una entrevista que el periodista de espectáculos en Los ángeles, Estados Unidos, le hizo a la supuesta hija no reconocida del intérprete de ‘Por tu maldito amor’.

En la entrevista la mujer asegura que no tiene contacto con la familia Fernández y que se enteró del estado de salud de ‘Chente’ a través de los medios de comunicación.

Dice que pide a Dios por la recuperación del artista, que espera que pronto pueda salir del hospital y poder conversar con él.

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están”, indica Aréchiga.

Ana Lilia asegura que no le interesa ni la fama ni el dinero del ‘charro de Huentitán’. “lo único que le deseo es que se sienta bien, que se recupere, que le eche ganas”, dice.

Agrega que no hace intentos de acercarse a la familia Fernández ya que la tildan de “loca”.

En la entrevista la mujer arremete conta la familia de Vicente Fernández al cuestionar los cuidados que tuvieron con el artista para que su salud se agravara.

“¿Qué le pasó a los Fernández, que no atendieron a mi apá? Que pasaron más sus tiempos en andar peleando y alegando cosas que no vienen al caso”, expresa.