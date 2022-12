Video: Amparo Grisales reveló el ‘POLVO’ que se arrepiente de haber dejado ir

La nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ arrancó más ardiente que nunca, no solo por las presentaciones de los participantes, sino por una confesión que hizo Amparo Grisales.

La artista contó una anécdota que vivió con Chayanne, quien, según la actriz, estuvo detrás de ella y ella no accedió.

Publicidad

“Cuando yo hacía el reinado de belleza Chayanne vino a cantar a Cartagena y se me metió al cuarto y yo le di vuelta y me le escapé varias veces, nos ‘arrunchinchamos’, no besuqueamos y todo y no se lo di… Luego nos encontramos, me iba bajando del carro cuando él gritó: Grisales (porque él me llama por el apellido), volteo yo, me carga y me da mil vueltas, desde eso no lo veo… Como me he arrepentido, ese sí ha sido un polvo que dejé ir y no regresó”, dijo Grisales.

Publicidad

La manizalita narró su particular historia a raíz de un participante que se inscribió con el nombre del artista puertorriqueño, el cual no pasó.

Publicidad