Ana Gabriel sufrió delicada caída que afectó su rodilla

La cantante mexicana Ana Gabriel se encuentra realizando su gira 'Por amor a ustedes World Tour' en todo Latinoamérica interpretando sus más grandes éxitos.

Sin embargo, hace poco sufrió una fuerte caída que le afectó su rodilla, pero esto no ha sido un obstáculo para continuar con sus presentaciones y cumplir con la agenda personal y no dejar esperando a sus fanáticos en diferentes países.

La artista escribió por medio de su cuenta personal de Instagram lo que le sucedió: "Antes de empezar con la Gira por LATAM me caí y traigo lastimada la rodilla derecha, me he hecho la valiente pero anoche en especial me dolió mucho y como se me dobló la pierna, tuve que decirlo, no he querido comentar nada para no preocuparlos pero si, traigo lastimada la rodilla derecha, aun así nadie ni nada me ha detenido, nos vemos mañana".

Como era de esperarse, sus fans la aplaudieron por su gran responsabilidad para continuar y le dieron algunas opciones para presentar el show, como por ejemplo, que se sentara durante sus conciertos: "Tranquilamente puede poner una silla y se sienta, no es necesario que esté parada las dos horas reina, también nos importa su salud y que se sienta bien 🙌🏼❤️ La amamos y admiramos demasiado su profesionalismo.", "Te admiro... El espectáculo continúa... Mi respeto!!!👏", "Traigan el sillón De la Reina❤️😎 es una orden 🙌", "😲Waooo, cuanto lo siento corazón, pronta recuperación 👌😘", son solo algunos de los comentarios de los internautas.

Por otro lado, recordemos que la artista de 66 años se estará presentando en la ciudad de Bogotá el próximo 7 de octubre en el Coliseo Live Tour .

Otros de los países que vivirán la experiencia con Ana Gabriel son Argentina, Honduras, Salvador, Guatemala, Ecuador, Chile y Panamá, además de su México natal.

