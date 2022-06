VIDEO: Así fue concierto de Nodal en Montería; llevó a su novia y le cantó la "tabla" a más de uno

Christian Nodal visitó Colombia para dar un concierto como parte de su tour 'Forajido' en Montería, Córdoba; el artista llegó en compañía de su novia, la también cantante Cazzu y aprovechó para aclarar al público lo sucedido hace algunos meses en Medellín.

Además de sorprender con su más recientes éxitos, agradeció a sus fans, pues según él, no esperaba tal recibimiento, ya que creía que "estaban enojados".

Publicidad

"Esta es mi vida, yo me debo a ustedes, los medios me tienen atacado, qué chingada; ellos no saben los sacrificios que he tenido para llegar dónde estoy", reveló.

Y agregó: "Tenía mucho miedo de cantarles y que ustedes estuvieran enojados o enojadas, saben, pero gracias por corresponder tan bonito. A mí los medios no me quieren alv, ¿Entienden? Pero la realidad es otra, y yo los amo (...)".

Nodal además aprovechó para referirse a los artistas que "usan programas" para mejorar su voz y aclaró que él sí canta; a quienes lo critican también les dedicó unas palabras. Varios usuarios en redes destacaron el potencial de la voz del artista mexicano que hasta ahora arranca su gira.

Vale la pena mencionar que el intérprete de 'Ni somos ni seremos' estuvo envuelto en una fuerte polémica luego de faltar, hace algunos meses, a uno de sus conciertos en Medellín, por lo que también decidió aclarar las cosas explicando que se hizo cargo de todos los "daños" y que ya no le debe "nada a nadie".

Publicidad

Por otro lado, se le vio muy romántico con su actual pareja, quien al parecer lo acompañará en su gira por el continente. Tras las muestras de amor, varios usuarios en redes confirmaron que el tema con Belinda ya quedó en el pasado.

Publicidad