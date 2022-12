Video: Así respondió Rochi Stevenson a televidente que le tiró un PASTELAZO en vivo

A propósito de la temporada navideña, Día a Día lanzó un concurso que premia a los televidentes con 100 mil pesos.

En las ciudades Cali, Medellín y Barranquilla, por medio de las corresponsales, los participantes cuentan un chiste que las presentadoras califican de bueno o malo con aguinaldo o pastelazo.

Este miércoles Rochi Stevenson se llevó una sorpresa, después de que un televidente que perdió y, por lo tanto, le dieron un pastelazo, le dio de su ‘misma medicina’ a la costeña.

Al aire, la presentadora lo tomó de la mejor manera, continuó como si nada y explicó después en un video en Instagram lo sucedido.

“Hoy iniciamos la actividad y el primer participante no ganó, se llevó su pastelazo. Cuando ya estab contando el chiste el segundo participante ¡oh, sorpresa! Me llevé yo un pastelazo en la cara. Yo me quedé en shock, me dio risa, pero yo no entendía si se trataba de una broma de la producción o qué estaba pasando”, contó.

Finalmente, Rochi invitó a todos a tomar el juego en paz, siente este mes época de paz y amor.

