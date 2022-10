VIDEO: Karol G 'boleteó' a fan que se quedó dormido en su concierto

Karol G se encuentra realizando su gira 'Strip Love Tour' por diferentes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos y en redes sociales se viralizan algunos momentos icónicos que suceden durante sus conciertos, como el momento en el que un hombre se quedó dormido durante su presentación.

En la filmación que fue publicada se lee la frase: "Fanático se duerme en concierto de Karol G porque su show no es como el de Rosalía y es aburrido".

Allí se puede ver que 'La Bichota' estaba brindando su show único cuando de un momento a otro miró a la tarima y vio a un hombre que había caído en los brazos de 'Morfeo' y muy cómodo disfrutaba de una siesta.

Ante esta situación la cantante paisa no dejó pasar el momento y le dedicó una palabras frente a los miles de fanáticos que estaban en el concierto.

"Vamos a brindar por él para cuando vea este video mañana, porque yo vi que todas las primeras canciones te las estabas bailando impresionante. Te mando un besito", dijo Karol G.

Ya son cientos los internautas que han opinado al respecto diciendo que el hombre pagó su entrada y él hacía con su plata lo que quisiera: "No creo q se haya dormido más bien está llevado 🙊", "El puede dormirse si quiere, el pago y se durmió, me pasa en todos lados y no quiere decir que el show sea aburrido...", "Vea usted jajajajaja si pago su entrada el es libre se hacer lo q le plazca así sea quedarse dormido 😂", "😂 debe estas borracho tal vez jeje", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que hace poco Karol G no ocultó su felicidad al aparecer en el top 10 de las giras musicales más exitosas a nivel mundial.

Gracias a su gira llamada 'Strip love tour', la artista paisa logró ocupar el puesto número 8.

En sus redes sociales 'La Bichota' escribió: "Ver mi nombre en el top 10 de las giras más exitosas a nivel mundial, wow, wow, wow, qué motivación, vamos por más pues".

