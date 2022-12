Ya son 12 años sin Michael Jackson: el artista reveló en vida que nunca cambió el color de su piel

Michael Jackson , fue más conocido como el rey del pop, además de uno de los artistas de talla mundial más queridos que, desafortunadamente, murió por causas que aún son desconocidas el 25 de junio de 2009, por eso hoy te contamos algunas cosas que no sabías del famoso cantante.

Jason nació el 29 de agosto de 1958, en Estados Unidos, era Testigo de Jehová y desde niño llevaba en sus venas el amor por la música, pues desde que supo hablar comenzó a cantar.

Publicidad

Y con tan solo 5 años se presentó ante un público para cantar la canción ‘Climb Every Mountain’.

Pero Michael no solo era bueno con la música sino con la actuación, pues también desde pequeño actuó junto con sus hermanos.

Sin embargo, continuó su carrera en solitario. En el año 1979 debutó con ‘Off The Wallen’ y en 1982 con ‘Thriller’, su más grande éxito, pues se dice que vendió más de 400 millones de discos de este.

Desde ese entonces Michael no solo sorprendió al mundo entero con su música, sino con su increíble forma de bailar, además de unos increíbles e innovadores videoclips.

Publicidad

Aunque dicen que Jason tenía mucho más para mostrar, ya que tenía más de 100 discos nuevos grabados que nunca se revelaron y se descubrieron años después de su muerte.

Por otra parte, el artista fue reconocido por su increíble cambio de piel, que muchos incluso aseguraron que era el resultado de varios tratamientos para aclarar la piel.

Publicidad

Sin embargo, el mismo cantante en vida aclaró por medio de una entrevista que se trataba de una enfermedad que hoy es conocida como vitíligo, la cual causa que por motivos hereditarios y desconocidos, la piel poco a poco pierda su pigmentación.

Según dijo Jason, la enfermedad la heredó de su papá y poco a poco le fue cambiando su tono de piel. No obstante, la gente solo lo criticaba y lo juzgaba e incluso le decía que si se había cambiado de color de piel debido a que no quería ser negro.

“Tengo un desorden en la piel, que destruye la pigmentación de la piel, es algo que no puedo remediar, ok. Pero la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy y eso me lastima”, dijo.

Asimismo, el famoso aseveró que su piel comenzó a despigmentarse después de grabar ‘Thriller’, por lo que empezó a taparlo con maquillaje por miedo a ser señalado.

Publicidad

“Tengo que usar maquillaje porque se me hacen manchas en la piel y tengo que emparejarla”: agregó.

De hecho, Jason durmió por un tiempo en una cámara de oxígeno, pues el vitíligo al tener contacto con el sol suele reproducirse más rápido y si no es bien cuidado puede producir cáncer de piel por lo que el artista al parecer quería evitar eso. Incluso se dice que por eso él usaba mucho su sombrilla al salir.

Publicidad

De igual manera, Michael fue conocido como uno de los artistas más generosos, debido a esto fue acreedor del récord en el libro Guiness por ser el artista que más obras benéficas realizó en la historia.

Cabe mencionar que aunque la muerte del artista es todavía un misterio, pues solo se ha mencionado que fue encontrado sin signos vitales en su casa, su hija aseguró que su padre había sido asesinado y que este había expresado sentir que lo iban a matar.