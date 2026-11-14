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Bogotá tendrá una jornada especial para quienes buscan comprar vivienda

Si estás pensando en comprar vivienda, puedes conocer las ofertas y descuentos que tendrán varias constructoras en Bogotá.

black friday compra de vivienda.jpg
Black friday vivienda
Imagen de referencia creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Las personas que están buscando comprar vivienda en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para conocer proyectos inmobiliarios y comparar alternativas de compra. Se trata de ExpoVivienda 2026 - Black Friday, una feria organizada por Camacol Bogotá y Cundinamarca que reunirá a diferentes constructoras y entidades relacionadas con el sector.

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El evento se llevará a cabo durante dos días en la capital y contará con opciones de vivienda nueva, descuentos y alternativas de financiación. La entrada no tendrá costo, pero las personas interesadas deberán realizar un registro previo para asistir.

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¿Cuándo y dónde será el Black Friday de vivienda en Bogotá?

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ExpoVivienda 2026 - Black Friday se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, en las instalaciones de El Cubo de Colsubsidio, ubicado en la carrera 30 #52-77, en Bogotá.

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La feria estará abierta al público entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Aunque el ingreso será gratuito, es necesario completar el formulario de inscripción dispuesto por Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Para registrarse, los interesados pueden ingresar a la página oficial del evento:

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https://www.camacolbyc.co/eventos/expo-vivienda-2026-black-friday.html. Allí deberán diligenciar sus datos personales y aceptar las condiciones correspondientes al tratamiento de información.

¿Qué encontrarán los asistentes en la feria de vivienda?

Durante la jornada se presentarán proyectos de vivienda nueva, tanto de interés social (VIS) como de otras categorías (NO VIS). También habrá información sobre opciones de financiación, créditos hipotecarios y subsidios, con la posibilidad de recibir orientación de constructoras y entidades financieras.

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Entre las empresas constructoras mencionadas para esta edición se encuentran Bolívar, Amarilo, Capital, Colpatria y Ambientti, entre otras. Los asistentes podrán conocer las alternativas disponibles y comparar las características de los proyectos que se presenten.

Además, se contempla información sobre financiación a través de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, que ofrece opciones de crédito para quienes buscan adquirir vivienda.

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La realización de este tipo de encuentros permite reunir en un mismo espacio información sobre proyectos inmobiliarios y mecanismos de financiación. Sin embargo, las condiciones, los precios, los descuentos y los requisitos pueden variar de acuerdo con cada proyecto y entidad participante.

Por eso, antes de tomar una decisión, es importante revisar directamente las condiciones de compra, los costos adicionales, las tasas de interés y los plazos de financiación. También conviene verificar si el proyecto al que se quiere acceder cumple con las características y el presupuesto del hogar.

La feria se realizará el 21 y 22 de noviembre en El Cubo de Colsubsidio, con ingreso gratuito y registro previo.

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