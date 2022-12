CANDENTE pelea entre futbolista chileno y reconocida modelo

Daniella Chávez, modelo chilena y recordada como la “Novia de la Copa América Centenario”, publicó en una de sus redes sociales un comentario sobre el rendimiento futbolístico de Eduardo Vargas, lo que generó supuestas amenazas por parte del jugador.

El delantero jugará en la Liga MX y luego de confirmarse su traspaso a Tigres, la mujer comentó que Vargas, contrario a la selección, no tenía el mismo nivel deportivo cuando hacía parte de un club.

Supuestamente, el mismo Vargas, le envío mensajes desde su cuenta de Instagram diciéndole lo equivocada que estaba, amenazándola y denigrando su trabajo.

“Borra esas cosas de Twitter si no quieres que te responda yo y te escriba cosas que no te gustarán (…) ¿Qué tienes que hablar tú de fútbol? No sabes nada, solo sabes subir fotos desnuda (…)”, dice el 'mensaje' del delantero.

La modelo no solo publicó los mensajes del jugador también lo calificó de machista.

