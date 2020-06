Una grave denuncia han hecho los ciudadanos porque hay aglomeraciones y no se está respetando el distanciamiento social en grandes almacenes durante el desarrollo del día sin IVA.



En Bogotá hay problemas de congestión porque muchos almacenes no tienen permitido facturar antes de las 12:00 del mediodía y los ciudadanos no han podido pagar, según informó el director de Fenalco, Juan Esteban Orrego.



De otra parte, en Cali se han reportado aglomeración de personas a las afueras de grande almacenes para comprar electrodomésticos en el Día sin IVA.



Incluso, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que podrían cerrar almacenes por incumplimiento de las medidas de bioseguridad, especialmente en un almacén Alkosto ubicado en la avenida Paso Ancho al sur de la ciudad.





Si los protocolos de bioseguridad no son asumidos integral y responsablemente por parte del comercio , la autoridad sanitaria debe cerrarlos inmediatamente . Entendemos las intenciones del comercio pero más comprendemos la fuerza e importancia de la vida. — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 19, 2020





Varios videos circulan ya en redes sociales donde se se evidencia que las personas salieron sin control a comprar para aprovechar los descuentos.





No le pidamos a un Alcalde que haga algo por personas que no hacen nada por su propia vida #alkosto #DiaSinIVA #DiaSinIVAEs pic.twitter.com/c6Wq4ZA7nM — Negrita Tropical (@Licet_Patricia) June 19, 2020

Alguien que le ponga la música de Titanic a esto, para que veamos cómo nos hundimos como país civilizado pic.twitter.com/4Y9Vi6pqBu — Juanse Morales (@juansemo) June 19, 2020







Esto fue lo que explicó el director de Fenalco, Juan Esteban Orrego, en Mañanas BLU.