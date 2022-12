El colombiano Daniel Martínez ganó la 13ª etapa del Tour de Francia

El ciclista colombiano Daniel Martínez (Education First) logró la victoria en el Tour de Francia, este viernes en la 13ª etapa, con final en el duro Puy Mary, donde el esloveno Primoz Roglic aventajó en 36 segundos a Egan Bernal en la pelea por el maillot amarillo.

Publicidad

En los últimos kilómetros de ascenso al Puy Mary, con rampas de hasta el 15% de desnivel, Roglic atacó al resto de favoritos al podio en París y sólo le aguantó su compatriota Tadej Pogaçar, que ahora es segundo en la general a 44 segundos del líder del Jumbo-Visma.

Con los 36 segundos perdidos en la meta por Bernal, el último vencedor del Tour cae a la tercera posición de la general a 59 segundos del esloveno.

Publicidad

En la pelea por el triunfo de etapa, Martínez superó en un mano a mano final al alemán Lennard Känma (Bora) para sumar su primer triunfo en el Tour a sus 24 años.

Publicidad

Este dúo, junto al también alemán Max Schachmann (Bora), descolgado en último kilómetro tras haber ido escapado hasta a falta de dos kilómetros para la meta, formaban parte de la escapada del día, de 17 corredores, entre ellos el francés Julian Alaphilippe y el español Marc Soler.

Te puede interesar: El suizo Hirschi ganó la 12ª etapa del Tour y Egan Bernal continua segundo en la general

Publicidad

"A falta de 10 km pensé que tendría que luchar por ser segundo, porque Schachmann rueda y baja mejor que yo, pero me dije que no me iba a entregar y cuando lo atrapé vi que no tenía tanta fuerza y a Känma sabía que podía ganarle al esprint", explicó el colombiano tras cruzar la meta.

Publicidad

"Estoy muy contento, estas carreteras son especiales para mí. Regresar aquí después del Dauphiné (que ganó poco antes del Tour) y volver a ganar es increíble", añadió el colombiano, que dedicó el triunfo a su hijo, "que va a cumplir dos años".

Martínez, uno de esos jóvenes llamados a dar muchas alegrías al ciclismo colombiano, no había podido destacar hasta ahora tras sufrir un accidente en una de las primeras etapas.

Publicidad

"Estaba siendo un Tour muy duro para mí después de la caída; las piernas no iban del todo como quería, aunque de cabeza estaba bien para pelear por una etapa", explicó.

Publicidad

El sábado, los ciclistas tendrán aparentemente una jornada de tregua, entre Clermont-Ferrand y Lyon (194 km), antes de afrontar, a partir del domingo, las etapas alpinas en las que acabará de definirse el podio de París.