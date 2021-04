María Camila Osorio pasa a semifinales en el WTA de Charleston tras retiro de Tauson

La joven tenista colombiana María Camila Osorio sigue asombrando en la mejor semana de su carrera y este viernes clasificó a las semifinales del torneo WTA sobre arcilla de Charleston tras el retiro de la danesa Clara Tauson.

A sus 19 años, Osorio viene de lograr la semana pasada su primer título WTA en la Copa Colsanitas y es la primera jugadora colombiana en llegar a ocho victorias seguidas en el circuito.

Este viernes, Osorio ganó el primer set por 6-4 y lideraba el segundo por 1-0 cuando Tauson tuvo que abandonar la pista por problemas físicos en la pierna izquierda.

La danesa, de 18 años, arrastraba estas molestias desde el inicio del torneo y en los últimos puntos del primer set apenas tenía movilidad.

En el descanso entre sets recibió atención médica y trató de jugar la segunda manga pero tuvo que retirarse tras el primer juego. Sentada en el banquillo entre lágrimas, Tauson recibió un abrazo y palabras de consuelo de su rival.

"La verdad no sabía qué decirle porque nunca me había pasado que alguien se me retirara del partido", dijo después la colombiana.

Publicidad

"Le dije que se recuperara pronto, que ella era fuerte e iba a estar bien. Al final le di un abrazo porque las palabras no me salían", explicó Osorio, que también está jugando con molestias.

"Estoy tomando medicamentos antes del partido para calmar el dolor", explicó. "Sé que no es bueno jugar con dolor pero hasta donde el cuerpo me lo permita voy a hacerlo".

Osorio, número 135 del ranking de WTA, enfrentará en semifinales a la australiana Astra Sharma (número 118 de WTA), que derrotó a la checa Linda Fruhvirtova por 6-4 y 6-3.

La joven promesa de Cúcuta (noreste) es la gran sensación en el torneo de Charleston (Carolina del Sur), adonde llegó sin apenas descanso tras conquistar el domingo la Copa Colsanitas en Bogotá.

"Esto es el comienzo y sé que tengo que seguir trabajando, seguir concentrada en mis metas y sueños. No desviarme y pensar que ya gané por lo que he logrado estas dos semanas", subrayó la ex número uno mundial en categoría juvenil.

La otra semifinal en Charleston la disputarán la tunecina Ons Jabeur, que el viernes derrotó a la japonesa Nao Hibino por 6-0 y 6-1, y la montenegrina Danka Kovinic, que eliminó a la estadounidense Shelby Rogers por 7-5 y 6-1.

Publicidad

- Resultados del viernes en el torneo WTA de arcilla de Charleston

Cuartos de final:

Ons Jabeur (TUN/N.1) derrotó a Nao Hibino (JPN) 6-0, 6-1

Danka Kovinic (MNE) a Shelby Rogers (USA/N.3) 7-5, 6-1

Astra Sharma (AUS) a Linda Fruhvirtová (CZE) 6-4, 6-3

María Camila Osorio (COL) a Clara Tauson (DEN) 6-4, 1-0 y abandonó