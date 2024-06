"Más allá del talento, el trabajo constante materializa los sueños”: deportista Alison Cardozo

"Una vez un entrenador me dijo que yo no tenía las características para ser una gran luchadora porque era muy chiquita y era cari bonita, fue lo único bueno que me dijo, pero actualmente veo procesos de niños que están iniciando y que les cuesta más, esos son los que más se quedan, como fue mi caso porque siento que las personas que más se nos dificulta y que más difícil se pone la cosa son las que más nos aferramos a algo", nos cuenta Allison Cardozo sobre su experiencia inicial con la lucha.

Recalcando que el trabajo constante hizo, más que su talento, que sus sueños se materializaran.

Allison Cardozo es bogotana y actualmente hace parte de la selección Bogotá, también está calificada a los juegos olímpicos de París 2024. "Cuando me enteré de mi clasificación fue precisamente en los últimos segundos del combate que iba perdiendo, hice la marcación los últimos segundos y de una me llené de felicidad, lloré, pero pues lo primero fue ir a hablar con mi familia a que compartieran esa felicidad conmigo y apenas empezó a bajar ese momento ya empecé a sentir esa responsabilidad de hacer una gran representación en París".

También nos cuenta la nostalgia que siente al ver sus primeros pasos "En algún momento estaba revisando las fotos antiguas y salen fotos en las que yo estaba muy niña y yo pensaba ¿Quién iba a pensar que esa niña hoy iba a estar clasificada? Yo a Allison niña le diría que se arriesgue. Esto ha sido un camino difícil, pero también ha sido un camino hermoso. Ya después de esa clasificación lo vale todo".