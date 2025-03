Se conocieron los equipos clasificados a cuartos de final de la Champions League 2024/25

Después de una emocionante y disputada fecha de Champions League que se jugó el pasado martes y miércoles, ocho equipos lograron avanzar a la siguiente ronda en búsqueda de este tan anhelado trofeo.

Entre los compromisos más destacados de esta doble jornada está el del derbi madrileño, pues el conjunto colchonero y el merengue llevaron su encuentro a la tanda de penales, donde en una polémica definición logró avanzar el club merengue con un marcador global de (2-2) y en penaltis (2-4).

El otro encuentro donde desafortunadamente el colombiano y figura del Liverpool Luis Diaz quedó eliminado de este torneo también por la vía de los penaltis, en este encuentro que dejó un marcador global de (1-1) en penaltis (1-4) en favor del París Saint-Germain (PSG).

Los resultados de los otros encuentros en esta jornada de Champions League fueron, FC Barcelona ganó en un global de 4-1 al Benfica, Bayer Leverkusen cayó 0-5 ante el Bayern Múnich, Inter de Milán logró clasificar con un marcador de 4-1 ante el Feyenoord.

El Borussia Dortmund ganó con un marcador de 3-2 ante el Lile, Aston Villa goleó en un global de 6-1 a Brujas, mientras que Arsenal consiguió clasificar a la siguiente instancia ganando por un global de 9-3 ante el PSV Eindhoven.

Estos fueron los equipos clasificados

Arsenal

Aston villa

Barcelona

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

Inter de Milán

PSG

Real Madrid

Los partidos que se disputarán para los octavos de final de la Champions League quedaron de la siguiente manera.

Arsenal / Real Madrid

PSG / Aston Villa

Bayern Múnich / Inter de Milán

Barcelona / Borussia Dortmund

¿Cuándo se juagaran los cuartos de final de la Champions League?

Se jugará en una doble jornada que inicia el 8 de Abril con los juegos de Bayern Múnich vs Inter de Milán y Arsenal vs Real Madrid y el 9 de Abril los equipos que darán fin a esta jornada serán FC Barcelona vs Borussia Dortmund y PSG vs Aston Villa, Mientras que la vuelta se jugara el 15 y 16 de Abril.

