Banco de la República anticipa alza de pensiones en Colombia 2027: así cambiará tu mesada

Si eres uno de los pensionados en Colombia cuya mesada supera el salario mínimo legal vigente, debes prestar mucha atención a las proyecciones económicas más recientes emitidas por el Banco de la República.

Alrededor de un millón de jubilados en el territorio nacional verán fijado el incremento de sus ingresos mensuales con base exclusiva en la variación de la inflación registrada durante el año 2026.

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A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores que devengan un salario mínimo —cuyo ajuste anual sí depende de las deliberaciones entre el Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales—, para este grupo el reajuste responde al costo de vida acumulado.

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Este incremento aplica de forma directa para aproximadamente el 40 % de los jubilados adscritos tanto a Colpensiones como a las administradoras privadas de fondos de pensiones, quienes reciben actualmente una mesada por encima de los $ 1'750.905, monto correspondiente al salario mínimo fijado para 2026.



La normatividad vigente en la legislación colombiana dispone que todas aquellas mesadas pensionales que sobrepasen el salario mínimo legal deben incrementarse cada año en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado durante el año inmediatamente anterior.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria elaborado por el equipo técnico del Banco de la República, se proyecta que la inflación en Colombia finalizará el año 2026 en una tasa del 7,1 %.

Dicha estimación técnica sobre el comportamiento de los precios coincide plenamente con las previsiones que manejan diversos analistas del mercado financiero nacional.

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En caso de materializarse esta proyección del 7,1 % al cierre de 2026, las mesadas de casi un millón de pensionados colombianos que reciben más de un salario mínimo experimentarán un alza cercana al 7,1 % a partir del inicio de 2027.

Para que puedas verificar este dinero adicional en tus finanzas personales no tendrás que esperar demasiado tiempo, dado que el reajuste legal correspondiente se verá reflejado desde la primera mesada de 2027, la cual debe ser cancelada por las entidades pensionales a finales de enero de 2027.

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¿Cómo se calcula el incremento de la mesada pensional y cuánto te descontarán por salud?

Para entender de forma clara el efecto de esta proyección en tu presupuesto mensual, resulta útil analizar un ejemplo práctico con cifras representativas.

Si hoy recibes una pensión mensual bruta de $ 2'500.000, la aplicación del aumento proyectado del 7,1 % por inflación equivaldría a sumar aproximadamente $ 175.000 a tu ingreso de cada mes.

Con este reajuste aplicado por las entidades pensionales, el monto bruto de tu mesada pasaría de \( 2'500.000 a \) 2'675.000 mensuales a partir de finales de enero de 2027.

No obstante, al calcular el dinero neto que llegará a tu bolsillo debes tener en cuenta las deducciones que por ley se ejecutan sobre los pagos de pensiones en Colombia.

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Específicamente, sobre la mesada bruta se descuentan los aportes destinados al sistema general de salud y, en los casos en que la cuantía del ingreso lo exija, los aportes dirigidos al fondo de solidaridad pensional.

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Durante el año 2026, los porcentajes de descuento legal para salud se encuentran estratificados en escalas específicas: se cobra un 4 % para quienes reciben una pensión equivalente a un salario mínimo legal vigente; un 10 % para las mesadas que superan un salario mínimo y llegan hasta los tres salarios mínimos; y un 12 % para los jubilados cuyos ingresos superan el límite de tres salarios mínimos.

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Debido a esta estructura de retenciones, si tu mesada actual es de $ 2'500.000 y perteneces al rango del 10 % de aporte a salud, al incrementarse el valor de tu mesada bruta en pesos en 2027 por cuenta del IPC, también aumentará el valor total deducido en pesos bajo ese mismo 10 %, siempre que mantengas ese rango arancelario en 2027.

Por consiguiente, tu pago final recibido variará según el resultado de restar el aporte de salud correspondiente sobre el nuevo valor bruto reajustado.

¿Qué garantía legal protege tu pensión si la inflación no alcanza el salario mínimo?

En el ordenamiento jurídico colombiano existe una norma de protección social diseñada para salvaguardar los ingresos de los pensionados que reciben montos superiores a un salario mínimo legal.

La legislación establece como garantía ineludible que el resultado final de aplicar el reajuste por IPC a una pensión superior al mínimo bajo ninguna circunstancia podrá hacer que la mesada quede ubicada por debajo del valor del salario mínimo legal vigente determinado para ese nuevo año.

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Si por alguna circunstancia la aplicación del porcentaje derivado del IPC produjera como resultado un monto inferior al nuevo salario mínimo decretado para 2027, las entidades pagadoras están obligadas por ley a ajustar la mesada hasta alcanzar exactamente el valor del salario mínimo oficial fijado para dicho periodo.

Con este mecanismo legal se garantiza un piso tarifario que protege el ingreso de los jubilados y evita que la mesada pierda capacidad adquisitiva frente a los límites mínimos establecidos por la ley en Colombia.