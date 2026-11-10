¿Sueñas con tener casa propia? Así puedes financiar hasta el 90 % con leasing habitacional

Comprar vivienda propia en Colombia sin tener que reunir una cuota inicial elevada es una alternativa que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) mediante el leasing habitacional, una modalidad de financiación que facilita el acceso a un inmueble y permite pagarlo a través de cuotas mensuales mientras el beneficiario vive en él.

Este mecanismo funciona como un arrendamiento financiero, en el que el afiliado elige una casa o apartamento y comienza a pagar un canon mensual por ocuparlo. A diferencia de un arriendo tradicional, estos pagos incluyen componentes destinados a amortizar la deuda y avanzar hacia la adquisición de la propiedad.

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La propuesta representa una opción para quienes buscan dejar de pagar un arriendo convencional y comenzar un proceso de financiación de su vivienda. Además, permite reducir el dinero que se necesita inicialmente para acceder al inmueble, una de las principales diferencias frente al crédito hipotecario tradicional.



¿Cómo funciona el leasing habitacional del FNA para comprar vivienda?

El proceso comienza con la firma de un contrato de arrendamiento financiero entre el solicitante y el Fondo Nacional del Ahorro. Durante el tiempo establecido en el acuerdo, la propiedad permanece legalmente a nombre de la entidad, mientras el beneficiario ocupa el inmueble en calidad de locatario.

Según las condiciones del programa, "el inmueble es propiedad de la entidad financiera y el usuario figura como locatario". Esto significa que, mientras esté vigente el contrato, la vivienda no se registra como parte del patrimonio del beneficiario, pues todavía no ejerce la opción de compra.

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El canon mensual incluye diferentes conceptos relacionados con la financiación, entre ellos el capital, los intereses y los seguros correspondientes a la deuda. De esta manera, el afiliado cumple con los pagos establecidos mientras disfruta de la vivienda que eligió para habitar.

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Una de las particularidades de esta alternativa es que, al terminar el contrato, el usuario puede decidir si ejerce su derecho de compra o desiste del inmueble. Para ello, existen opciones pactadas del 0 %, 1 %, 10 %, 20 % o 30 %, dependiendo del porcentaje financiado.

Imagen de referencia. Principales características y beneficios del leasing habitacional para financiar hasta el 90 % de una vivienda propia Foto: IA

¿Cuáles son los requisitos y características del leasing habitacional en el FNA?

Esta modalidad permite financiar hasta el 90 % del valor comercial de viviendas urbanas clasificadas como No VIS. El plazo de amortización se establece entre cinco y 20 años, con pagos en pesos colombianos, y aplica tanto para inmuebles nuevos como usados.

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En el caso de las viviendas de segunda mano, el programa contempla propiedades con una antigüedad de hasta 40 años sin remodelar o de 50 años cuando cuentan con reformas. Estas condiciones amplían las posibilidades para quienes buscan una vivienda que se ajuste a sus necesidades.

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Entre sus principales características se encuentra la reducción del valor de la cuota inicial frente a un crédito hipotecario. Adicionalmente, los beneficiarios pueden acceder a subsidios y coberturas estatales.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el leasing habitacional?

Los trabajadores que deseen iniciar el trámite ante el Fondo Nacional del Ahorro deben presentar documentación personal, laboral y financiera para que la entidad pueda realizar el estudio de la solicitud. Entre los soportes exigidos se encuentran los siguientes:



Documento de identidad: fotocopia legible y vigente de la cédula de ciudadanía.

fotocopia legible y vigente de la cédula de ciudadanía. Formulario de solicitud: documento oficial de vivienda completamente diligenciado y sin tachones.

documento oficial de vivienda completamente diligenciado y sin tachones. Soporte de ingresos: declaración de renta o Certificado de Ingresos y Retenciones (CIR) del último año gravable.

declaración de renta o Certificado de Ingresos y Retenciones (CIR) del último año gravable. Certificación laboral: documento expedido por la empresa, con una fecha no superior a 60 días, que permita comprobar la vinculación y los ingresos del trabajador.

documento expedido por la empresa, con una fecha no superior a 60 días, que permita comprobar la vinculación y los ingresos del trabajador. Desprendibles de pago: comprobantes de nómina, egreso o pensión correspondientes a los tres meses más recientes.

Adicionalmente, el FNA solicita acreditar entre seis y ocho meses de ingresos demostrables durante el último año, dependiendo del tipo de contrato laboral. Este requisito permite revisar la capacidad económica del interesado antes de avanzar con el proceso de financiación.

De esta manera, el leasing habitacional se presenta como una alternativa para quienes desean acceder a una vivienda urbana sin asumir una cuota inicial elevada. La posibilidad de financiar hasta el 90 % del inmueble, establecer pagos durante un periodo de cinco a 20 años y contar con opciones de compra permite considerar este mecanismo al momento de buscar casa propia.