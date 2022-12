¿En la vida real hay MUJERES como ella?

Un video publicado en Facebook por la página ‘Mundo real’ ha generado toda una guerra de sexos por el tipo de contenido que allí muestran.

En el clip propusieron una situación que quizás es un poco común o nunca haya pasado en la vida real.

Todo ocurre en un bar en el que dos personas que no se conocen están tomando algo, la mujer es quien toma la iniciativa y va hasta donde está sentado un hombre que le ha llamado la atención. Con toda propiedad toma el control de la conversación y pone en aprietos a su nuevo acompañante, planteándole un encuentro muy diferente a los que la sociedad acostumbra.

Tal vez cansada de las mismas formalidades, ella le propone que se conozcan de manera diferente, incluso que hablen sin saber el nombre el uno del otro.

“No me digas tu nombre, no quiero saberlo, porque no quiero llamarte como te llaman los demás, te quiero poner un nombre que signifique algo para mí y tu harás lo mismo conmigo”, le dice la mujer. Extrañado, no solo de la repentina aparición de ella, sino de lo que dice, el hombre le pregunta por qué, a lo que ella responde: “no sé, cuando te vi pensé que querías jugar conmigo”.

Después de un rato de llevar a cabo una charla fuera de lo común, la mujer lo cita a un nuevo encuentro, el cual promete ser igual o mejor que el que acaban de tener.

Ahora la pregunta es: para los hombres: ¿qué harían si una mujer se les acerca y hace esto? y mujeres, ¿serían capaz de actuar igual que ella?