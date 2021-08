Esther Molina, ‘madrina’ de Jackson de La Voz Kids asegura que no quiere separarlo de su familia

Jackson quien impresionó a los colombianos con su audición en La Voz Kids, razón que lo llevó a quedarse en el equipo de Andrés Cepeda, también conmovió al relatar su historia.

“Cuando estaba en la calle me acostaba a la una de la noche. Ahora me acuesto a las nueve gracias a esa persona que tengo al lado”, dijo Jackson refiriéndose a Esther Molina, su ‘madrina’.

A pesar de las declaraciones del niño, días después salió la madre en una entrevista con El Pitazo asegurando que ella quiere recuperar a su hijo, pues se lo habían quitado en Venezuela para traerlo a Colombia a explotarlo laboralmente.

Según la mujer, su hijo se vino para Colombia junto a su padrastro para que conociera, pero nunca volvió y solo hasta que lo vio en algunos videos cantando en las calles supo del niño.

Por su parte, Esther, aseguró que conoció al niño en su local de celulares en Arauca cuando él le pidió que lo dejara cantar, según ella, desde allí hubo una conexión entre los dos.

Te puede interesar Noticias La Voz Kids: mamá de Jackson afirma que le quitaron a su hijo para explotarlo laboralmente

“Soy madre de tres hermosos niños y me conmoví. Le tomé mucho afecto al niño y no solamente lo hago con Jackson, también lo hago con otros niños y otras personas porque me considero una persona altruista”, aseguró.

Publicidad

Esther, además cuenta que la madre le dio el permiso para inscribir al niño al concurso de talentos, pero no solo eso, sino que también dio el consentimiento legal para tener el reconocimiento de Bienestar Familiar (ICBF).

“La mamá estuvo de acuerdo y me firmó los papeles para poder inscribirlo en Caracol. En ningún momento quiero quitarle el niño”, contó en una entrevista con El Pitazo.

El mismo portal además habló con el padrastro del niño, José Gregorio Carrasco, quien confirmó que el permiso sí se dio. “El niño le dijo: ‘mamá, dame la firma, por favor. Hazlo por mí, yo quiero ser algo en la vida y cumplir mi sueño’. Entonces mi esposa se lo firmó“, relató el hombre.