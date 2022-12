A Laura Tobón le salieron groserías del alma por pánico en teleférico de China

La bella Laura Tobón está viviendo una experiencia única junto a su esposo por varios países de Asia. Sin embargo, no todo podía ser color de rosa, pues se subió a un teleférico en Hong Kong y le tiene pánico a las alturas.

La presentadora ha dicho en varias oportunidades que le da miedo viajar en avión y que las alturas no son lo suyo. Sin embargo, en una storie quedó en evidencia su fobia y todas las groserías le salieron del alma.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Así o más apretado? Laura Tobón se quedó sin ‘perrear’ por culpa de su PANTALÓN

Laura Tobón viajaba en una cabina con su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, quien grababa el paisaje. No obstante, la linda modelo le pidió que se sentara porque estaba nerviosa.

“¡Mi amor, te lo suplico; te lo pido; no te muevas tanto! ¡Por favor, te puedes sentar; te lo suplico”. “Ay, Jue%&% (…) ¡Es en serio, no jodas más! ¡$%&#”! ¡Amoooor! ¡No es chistoso, marica! Ya, please, tú sabes cómo me pone esto”, exclamaba Laura.

Publicidad

La colombiana pidió disculpas por las groserías que dijo y pidió a sus seguidores comprensión porque su "pánico a las alturas no es normal".

Publicidad