A María Fernanda Aristizábal le dijeron que tenía el cuerpo en “mal estado” y ella respondió

María Fernanda Aristizábal, actual Señorita Colombia, fue criticada luego de su participación en Colombiamoda que para este 2020, debido a la pandemia, se llevó a cabo de manera virtual. Según expertos en reinas y personas del público en general, la joven se vio “descuidada” y con un deterioro en su imagen física.

Aunque para muchos lució bella como siempre, otros se dedicaron a criticar su cuerpo y a decirle que lo que le faltaba era “disciplina”. Ante esto, María Fernanda escribió un largo mensaje que comunicó a través de su cuenta en Instagram.

“Nunca serás suficiente, (…) siempre faltará o sobrará algo”, inicia el escrito con el que se desahogó y envió un mensaje de amor propio que encantó a muchos de sus admiradores.

En parte del él habló de esa mirada inquisidora que se torna cruel e incluso trasciende a lo sórdido. “Hay posturas que más que afectarte te llevan a pensar que en este mundo hemos perdido aún asignaturas como el respeto, el tacto y la humanidad”.

María Fernanda dice no importarle que la tilden de “víctima” con este mensaje, solo quiere expresar que ella no es solo apariencia. “Esencia, más que medidas: inteligencia y más que belleza: HUMANA, esa que puede siempre mejorar, pero que para lograrlo vive su proceso, confía en sus elecciones y no se presiona por lograr una calificación”, finalizó.

Varios de sus seguidores en esta red social reaccionaron, muchos de ellos felicitándola por tan “bonito mensaje” y por su valentía al decir las cosas que siente y piensa. Otros no estuvieron de acuerdo e incluso la compararon con algunas de sus antecesoras, según ellos “esa es la vida de una reina de belleza, verse siempre bien”.

