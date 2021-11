Juliana Galvis , actriz y presentadora, alertó y preocupó a sus millones de seguidores que tiene en Instagram, al compartir una dura fotografía en formato de video, en la que se le ve con grandes moretones debajo de sus parpados y otro en su nariz.

"Tuve mucho miedo en su momento de postear esta foto", escribió la bumanguesa en el pie de foto de la publicación, que a la fecha, ya cuenta con más de 424 mil reproducciones, cerca de 23 mil me gusta y alrededor de 500 mensajes de apoyo para la también presentadora.

De acuerdo con la mujer de 40 años, este lamentable episodio ocurrió en 2019 y hasta día de hoy, ha tenido la valentía de revelar este accidente con el que tuvo que vivir y callar por dos años, por miedo de ser víctima del qué dirán.

Dicho infortunio le fracturó la nariz y, para evitar todo tipo de comentarios, prefirió usar maquillaje y así esconder las múltiples lesiones que presentó en aquel entonces y de esta manera, no sentirse acomplejada.

Por tanto, Galvis agregó y reveló que: "Nadie me pegó aunque las dudas fueron muchas (...) fui yo en un momento más de torpeza…. Me rompí la nariz, y ¿saben qué? Me tapé, me maquillé, me cubrí, me avergoncé por nada… hoy la posteo porque solo puedo decir “qué carajos importa lo que el mundo piense".

Y concluyó diciendo: "si me pegaron, me caí, si fui o no… ¡VIVE! sin importar el qué dirán. Y repito, me pegué sola, y si me hubieran maltratado, el personaje estaría en la cárcel".

Al ver y leer la publicación de la actriz, cientos de fanáticos se pronunciaron con mensajes de aliento: "Esa es la actitud", "Admiro tu valor", "Eres una mujer fuerte, y tienes razón, las redes solo destruyen vidas".