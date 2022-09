Adam Levine rompe su silencio y reconoce haber sido un "estúpido" por arriesgar su familia

La noticia de la supuesta infidelidad del cantante de la agrupación Maroon 5 le ha dado la vuelta el mundo y ha protagonizado los titulares de muchos medios de comunicación internacionales.

¡Sí! Todo parece indicar que muchos y muchas idealizaron al artista, y lo pusieron en un pedestal que lo alejaba de su condición de ser humano que se equivoca, y se deja llevar por la tentación; pues desde que el video publicado por la modelo, con la que el cantante le habría fallado a su esposa Behati Prinsloo, se hizo viral, muchos internautas han manifestado sus sentimientos de decepción, y tristeza frente al amor y la humanidad, pues lo cierto es que muchos consideraban a Adam y su esposa, una pareja "casi perfecta".

Sin embargo esta es la prueba de que definitivamente 'redes sociales vemos y vidas reales no sabemos', pues de acuerdo a los mensajes que reveló la joven de 23 años, el cantante hasta llegó a pensar en ponerle el nombre de su amante, a su tercer hijo que viene en camino.

Es por eso, que ante todo el escándalo que se ha generado, y todos los señalamientos que ha recibido por parte de los medios de comunicación y sus seguidores, el vocalista de la agrupación estadounidense, decidió hacerle frente a la situación y hablar al respecto.

Este martes, a través de las historia de su cuenta oficial de Instagram, Levine emitió un comunicado en el que si bien no acepta que fue infiel pero si reconoce que habló de manera "coqueta" con la mujer.

"Se hablan muchas cosas de mí en este momento y quiero aclararlas (...) .Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta" empezó diciendo.

"No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida (...) Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer" anotó el artista, quien al parecer está muy arrepentido.

Para finalizar expresó: "Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".

Captura de pantalla: Instagram

