María Gabriela Isler y Mauro Urquijo han ocupado los principales portales de noticias luego de anunciar hace varios meses su separación. Respecto a este tema han salido a la luz varias versiones sobre lo que era su relación y una de las que ha aclarado las dudas ha sido la mujer trans.

Al principio de la relación se sabe que el actor siempre dijo que se había enamorado de Gabriela no por ser trans sino que al verla él sintió que era una mujer y quedó totalmente cautivado, sin embargo, ahora parece ser que esta opinión cambió por parte Mauro y según la mujer él ahora se quiere lavar las manos diciendo que no estaba en sus cinco sentidos durante la relación.

Durante una entrevista con el programa 'Lo sé todo', Isler habló sobre el tema: "Él estuvo fue íntimamente conmigo, con una mujer. ¿por qué dice que no estaba lúcido cuando se metió conmigo?".

Continuó diciendo: "Si vemos los capítulos anteriores, en todas las entrevistas, todos concuerdan con el mismo patrón que dice: ‘Yo me enamoré de María Gabriela no porque me haya dicho que era una mujer trans, sino fue por verla me pareció una mujer’. Entonces, él ahora se quiere lavar las manos y colocar su orientación sexual quizás para conseguirse una mujer".

Por medio de las redes sociales María Gabriela Isler también arremetió contra el actor: "Una cantidad de usuarias me escribieron en Instagram una cantidad de cosas como: “tu exesposo Mauro dice que él te dejó, porque cuando estuvo contigo no estaba lúcido, él te dejó porque dice que no es gay” … Que yo sepa, él está 100% lúcido, él tiene problemas de memoria que se le puede olvidar ciertas cosas, como, por ejemplo: lo de las pastillas".

Las palabras del actor al parecer han afectado a la mujer trans pues asegura que ella siempre estuvo en los momentos más complicados: "Yo era quien lo bañaba, cuando él hacía sus necesidades, yo era quien lo limpiaba… Mauro siempre que termina las relaciones con sus esposas, corre para donde la falda de su mamá".

