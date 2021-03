“Ahora le salió gemela a Betty”, Yina Calderón apareció en video con gafas y brackets

Yina Calderón sorprendió nuevamente a sus seguidores por medio de redes sociales tras compartir una imagen y video donde aparece con gafas y brackets, muy al estilo de 'Betty la fea'.

Aunque no se sabe exactamente porque estaba con dicho atuendo, los internautas no dudaron en compararla con Beatriz Pinzón Solano de la producción 'Yo soy Betty, la fea'. De hecho, Calderón aparece en la grabación riéndose e imitando los gestos del personaje.

Al parecer, se trata de un video para su próximo sencillo, ya que al fondo se podía escuchar una guaracha.

“Me enbonbune”, tenía como descripción.

La publicación ya tiene más de 600.000 reproducciones y varios mensajes que resaltaron su parecido con Betty, además de mensajes que dicen que la mujer se copió de un sencillo de Katy Perry porque aparecen de una manera muy similar.

Entre los comentarios se resaltan: "Betty la fea", “No me asustes así”, “Me encanta porque nunca se sabe con qué va a salir”, “No, pero no le veo la diferencia, la misma de siempre”, “Cuando no son originales... ya sacó la copia de Katy Perry y la hermana” “Ahora con que irá a salir” y“ Lo mismo de Katy Perry”.