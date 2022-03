En los últimos días, la influencer Aida Victoria Merlano y el creador de contenidos Yeferson Cossio han estado en boca de todos debido a los fuertes rumores sobre una relación amorosa, a tan solo pocos días de que él haya terminado con Jennifer Muriel.

En el programa Kallejiando tenemos a nuestra propia Aida Victoria, quien aprovechó la situación y a través de nuestro programa dio sus explicaciones con su propia versión de lo que está sucediendo.

Para comenzar, ella asegura que la relación con Jennifer Muriel no se terminó por ella: "Yo te voy a decir una cosa, ahórrense las especulaciones, la relación de él no se terminó por mí. Yo no voy a salir con un tipo que en un impulso salga a operarse y quede con más tetas que yo".

Acerca de las pruebas contundentes que hay de ellos dos dándose un beso, Aida Victoria de Kallejiando no lo pudo negar: "Entonces si estamos saliendo, ustedes saben que a mí me gusta hablar con claridad... Nos dimos un beso, pero no más".

Además, ella aprovechó para “amenazar” a Yeferson Cossio si la llega a negar: "soy capaz de destaparle los chats, asó como mi mamá hizo con Char".

Esta divertida conversación se da tras un fuerte rumor que surgió en redes sociales con la difusión de una fotografía en la que aparece Aida Victoria en compañía de Yeferson Cossio y en la que se observa que él le está agarrando el muslo a ella y Aida le toca la pierna al creador de contenidos.

Luego apareció un video en el que se ve que se están dando un beso en lo que parece ser la recepción de un hotel, algo que es inevitable de negar.