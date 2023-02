Aida Victoria, entre lágrimas, dice que su mamá se avergüenza de ella

La creadora de contenidos Aida Victoria Merlano volvió a ser centro de atención luego de que recientemente se viralizara un video para adultos en el que aparecen dos mujeres sosteniendo relaciones sexuales y los internautas aseguraran que una de ellas es la joven barranquillera .

Pues el rumor tomó tanta fuerza que la joven tuvo que salir a pronunciarse al respecto y aclarar que no es ella quien aparece en el video íntimo e, incluso, mostró algunas marcas de su cuerpo que demostrarían que no es la de la grabación.

La joven, quien suele caracterizarse por ser frentera y no dejarse afectar por lo que digan los demás, se mostró bastante molesta por la desinformación de usuarios en redes sociales que la relacionaron con el contenido sexual y que lograron afectarle su imagen.

Pues aunque a Aida Victoria Merlano poco le afecta el qué dirán, este rumor sí logró desestabilizar su tranquilidad debido a que el video y los comentarios llegaron a su familia que lo tomó con escándalo y le manifestaron estar molestos por, supuestamente, prestarse para dichos contenidos.

"Mi familia está súper alterada, porque ellos sí creen que soy yo. Entonces, les aclaro, la persona que anda por ahí no soy yo”, dijo la joven visiblemente molesta por tener que dar explicaciones sobre un video del que asegura que no es ella.

Y para confirmarlo Aida Victoria mostró algunos tatuajes y líneas de bronceado en su cuerpo, las cuales no tiene ninguna de las mujeres del video.

Aida Victoria confiesa que su mamá se avergüenza de ella

Este tema no paró allí, pues el sábado 18 de febrero la joven realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que tocó el tema de su mamá, la excongresista Aida Merlano, de quien aseguró que le duele la situación que atraviesa.

"No me duele lo que la gente diga de mi, me duele mi mama, esa es la realidad. Me duele que se avergüence de mí y que le permita a la gente hablar de mí, porque yo nunca me he avergonzada de ella", expresó entre lágrimas la creadora de contenidos.

Para asegurar que nunca ha sentido vergüenza de su mamá, recordó que cuando a la excongresista la metieron presa

ella le dijo que si sentía pena para volver a la universidad, la negara y dijera que no es hija de ella; sin embargo, Aida Victoria se negó a ocultar su sangre y, por el contrario, se puso su nombre y ahora lo lleva con orgullo.