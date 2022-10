Aida Victoria fue grabada perreándole a Westcol durante farra en discoteca

Westcol y Aida Victoria son la pareja del momento y aunque no han oficializado la relación, se les ha visto en diferentes momentos comprometedores los cuales han despertado cientos de rumores entre los internautas.

Hace poco a los jóvenes se les vio disfrutar de una noche de rumba, pero lo que más llamó la atención fue la forma en la que Aida Victoria le perreaba a Westcol, tanto es así que varias personas especulan que lo dejó como 'carpa de circo'.

Como siempre ocurre con este tipo de videos, los internautas no se guardaron sus comentarios: "Cuanto mide ese niño se ve muy chiquis al lado de esa mujer.", "Se mueve más una nevera en un trasteo", "La felicito que este viviendo la vida como se la merece y no echándole a morir por lo que otros hablen e inventen", "esa jugada la restregada de barriga", "Q turbio que le toque agacharse a Aida jaja", y muchos más.

Recordemos que hace poco el generador de contenidos habló de lo que está naciendo junto a Aida Victoria Merlano y aseguró que ella lo hace muy feliz.

"Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado" escribió Westcol en su Twitter.

Por otro lado, recordemos que hace algunos días se viralizó un video en el que se ve a Aida y Westcol besándose frente a la cámara durante una transmisión en Twitch.

En un principio el joven le dijo a Aida lo que le podría brindar: "Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?".

Ante tanta ternura, la creadora de contenidos no pudo contener sus ganas de besarlo y lo hizo sin importarle el qué dirán.

Algo como lo de West y Aida 🥺❤️ Lo logro! pic.twitter.com/etGRlPyZfT — Camilo Sanchez (@CamiloS37110976) October 15, 2022

