Aida Victoria Merlano habla sin pelos en la lengua de lo que le gusta que le hagan en la cama

Aida Victoria Merlano es una mujer bastante relajada al momento de hablar de sexo y eso lo ha dejado bastante claro en sus redes sociales en las que muy a menudo suele hablar del tema.

Hace poco, la mujer aprovechó para responder algunas preguntas de sus millones de seguidores por medio de su cuenta personal en Instagram al poner la cajita de preguntas y pedir que las mujeres escribieran: "cosas que odiamos de los hombres en la cama".

En un principio Aida Victoria Merlano dijo que le encanta que la agarren por el cuello y la escupan en la boca, luego recordó que sus historias se viralizan y le dio algo de vergüenza de que sus familiares supieran ese tipo de intimidades.

Luego la joven influencer aseguró que le encanta que la maltraten en la cama: "Dame trompadas, maltrátame, escúpeme...".

En un momento, Aida aprovecha que está junto a algunas amigas y hablan sobre los gemidos de los hombres en la cama: "A mí me encanta, siento que lo está disfrutando...", así mismo hablaron sobre los momentos en los que algunos hombres se equivocan de orificios.

En un momento de la charla, Aida Victoria Merlano se puso un poco más candente con las respuestas y reconoció que le gusta que le metan el dedo en el cu%$&. "A mí me enojaba, pero mira que se siente rico, si uno se relaja y si avisan se siente rico, sorpresa no".

La influencer aseguró que le gusta que le hablen mientras está teniendo relaciones sexuales: "A mí si me gusta que me hablen, de hecho yo soy muy auditiva. A mí me gusta que me monten en una película una cosa...".

Recordemos que Aida Victoria Merlano está en una relación hace algunos meses con el cantante Naldy con quien se le ve muy feliz.

Ambos suelen compartir por medio de las redes algunas situaciones que viven a diario y al parecer el noviazgo va 'viento en popa'.