Amparo Grisales sin tapujos: confesó cuántas cirugías estéticas se ha realizado

La reconocida presentadora de 'Yo Me Llamo', Amparo Grisales , reveló a todo su público, fanáticos y seguidores la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado y en qué partes de su cuerpo.

Hace unos años, en un programa de entrevistas, el conductor del show incitó a la 'diva' de la televisión colombiana a que contara la verdad sobre sus procedimientos estéticos. A día de hoy, la confesión sigue sorprendiendo a más de uno.

"Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar vulgar ni voluptuosa", respondió la actriz en el programa.

Tras la sorpresiva respuesta en Yo José Gabriel, y que en los últimos días fue revivida, las redes sociales revolucionaron con aplausos hacia Amparo Grisales, por su dedicación, esfuerzo y disciplina y por lograr mantener a la fecha, la esbelta figura que posee a sus 65 años de edad, convirtiéndose en una mujer natural y muy conservada.

"Sí, todo es tener disciplina como ella", "Ese cuerpo que tiene es a base ejercicio. Muchas lo queremos tener", "Bella siempre", "A esta mujer sí le creo", "Ella es única", fueron algunas de las reacciones populares.

Publicidad

Además, Amparo Grisales objetó en su momento que: "Cuando necesite otra, les contaré (...) De cuerpo, no creo que lo necesitaré y de cara, tengo buenos genes, genes indios. Dios me ha dado el talento y la belleza".