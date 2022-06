Ana del Castillo sube la temperatura con sexy baile dejando ver su tonificado abdomen

Ana del Castillo derrochó sensualidad en su más reciente publicación en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de dos millones de personas en diferentes partes del mundo.

La joven aprovechó un rato de esparcimiento y allí meneó sus caderas al ritmo de la canción 'El gatito tuyo te perdió por negligencia' del puertorriqueño Bad Bunny.

Publicidad

La famosa cantante de vallenato usó un top corto blanco y un patalon ancho, al parecer de una pijama, el cual se lo puso bastante bajo para dejar ver en todo su esplendor su tonificado abdomen.

Junto a su publicación, Ana del Castillo escribió: "La tabla en su apojeeeoooo jajaajajajajajaja".

Como era de esperarse, su posteo se viralizó y hasta el momento cuenta con más de 800 mil me gusta y miles de comentarios de sus seguidores quienes la elogian por su forma de bailar"el q esta bailando q se ve del tv ta gosando😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "Ese es el flow 😎😎😎", "carajoooooooo anita ese perreo estaba oculto❤️", "Usted la vacila mucho amiga linda, lo más chistoso es lo que se ve en el tv, el que te pasa el trago también es coreografo 🤣🤣👌👌".

Para nadie es un secreto que Ana del Castillo es una mujer muy sincera y directa al momento de decir las cosas. Por ese motivo, hace poco se viralizó un video en el que una pareja de amigos le propuso que fuera la madrina de su hijo, algo que Ana respondió de manera muy divertida.

Publicidad

En la invitación se alcanza a leer: "Ana del Castillo, ¿quieres ser mi madrina de bautizo?".

"Es un placer para mi ser tu madrina Maximiliano, (...) Hijo, pero antes que nada quiero decirte que tu madrina no es normal. Gracias por elegirme, una madrina de muchas aventuras, mucho cariño, mucho amor, mucho love; te voy a enseñar a hablar inglés hijo, and you for you in my heart", contestó la cantante.