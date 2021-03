Ana del Castillo trató de "mon#$ parada" a Jean Carlos Centeno y él respondió a su grosería

Ana del Castillo se pasó de grosera mientras compartía tarima con Jean Carlos Centeno en un concierto virtual donde muchos aseguran que la artista estaba pasada de tragos.

La talentosa mujer se encontraba cantando junto al experimentado intérprete que no dudó en tratarla de grosera por lo que dijo.

De acuerdo con Jean Carlos, en el evento virtual había menores de edad y precisamente este factor fue el que lo enfureció.

Usted que opina ? pic.twitter.com/oIdJmB9vz7 — OJO VALLENATO OFICIAL (@ojovallenato_) March 8, 2021

“Él no es el papá, es la mond* parada”, exclamó la joven artista quien juzgó al cantante de esta manera en varias ocasiones.

Jean Carlos por su parte dijo: “Ana del Castillo estamos en un evento familiar y hay niños a esta hora”.

Esto también ofendió a los asistentes que no dudaron en hacer comentarios como: “Un completo desastre”, “muy gamina”, “ella es una buena persona y tiene buena voz, pero realmente su comportamiento deja mucho que decir”, “de ella no me sorprende”, “¿qué más se puede esperar de ella?” y “debe ser que ya estaba ebria, normal en ella”.