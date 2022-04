Andrea Valdiri destapa detalles de cómo conoció a Felipe Saruma

Andrea Valdiri y Felipe Saruma son una de las parejas más queridas por millones de seguidores en las redes sociales , ya que se muestran tal y cuál son por medio de videos y fotos.

Hace algunos días la pareja decidió dar el sí frente a amigos, familiares y seguidores y prometerse amor eterno, en una boda soñada en la cual no escatimaron en gastos y tiraron la casa por la ventana.

Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo fue que comenzó la relación entre los creadores de contenidos, por ese motivo, en la más reciente publicación de la Revista Vea, la pareja habló 'a calzón quitado' y contaron cómo inició su historia de amor.

La costeña comenzó diciendo: "En 2020 hicimos nuestro primer live, pero no nos conocíamos. Durante ese en vivo le preguntaron a Felipe: ¿Qué actriz o influencer colombiana te parece linda? Él respondió: ‘Me parece muy linda una costeña que es mayor que yo y tiene una hija’. De inmediato, la gente escribió: ¡Te gusta la Valdiri!".

Luego, Andrea Valdiri contó que Felipe Saruma la buscó para trabajar juntos en un proyecto: "Yo estaba con mi ex y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije: ‘Perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio (Lowe León), que está recién operado. Él me respondió: ‘Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas".

A pesar de que trabajaron juntos por algún tiempo, Andrea dijo que no sintió atracción por Saruma, ya que ella tenía novio. Algunos meses después ella quedó embarazada y a los tres meses se enteró que Lowe León la estaba engañando, situación que la derrumbó por completo.

Felipe Saruma se enteró de toda la situación y siempre estuvo para apoyar a Valdiri en su momento de dolor. Ella contó: "Felipe me escribió: ‘Andre, cuentas conmigo. Tú eres una berraca echada para adelante. Es una etapa difícil, pero tienes tu trabajo e hijas’. Esas palabras llegaron cuando más las necesitaba, y me impresionó porque mucha gente que me conocía no dijo ni ‘púdrete’, solo juzgaron".

Después de pasar más tiempo con Felipe Saruma, ella comenzó a sentir una "conexión muy linda". El embarazo siguió avanzando y un día antes de dar a luz a la pequeña Adhara, Felipe Saruma le pidió que fueran novios: "Felipe me pidió que fuera su novia un día antes de parir a Adhara, el 6 de junio de 2021. Yo dije: ‘Sí. Esto es’. No lo dudé, porque no muchos hombres están contigo en un momento duro, mirarte embarazada, eso tiene sus chicharrones".

La creadora de contenidos reveló que su familia en un principio no aceptó la relación y le decían: "Este pelaito lo que quiere son redes como el otro, cuidado te enredas con un culicagao".

Pese a las críticas de muchas personas, la pareja continuó con su relación y meses después viajaron a Orlando, lugar en el que Saruma le pidió matrimonio: "Me invitó a Miami y a Orlando. El 18 de septiembre de 2021, en el Castillo de Disney y, con juegos pirotécnicos, me entregó un segundo anillo y nos comprometimos".

Sin lugar a dudas, la historia de amor entre la pareja es una de las más lindas que se conocen y ahora casados se espera que el amor les dure para toda la vida.