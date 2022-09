Andrea Valdiri, muy desilusionada porque le robaron su celular

Andrea Valdiri, estaba dispuesta a pasar una magnifica noche en compañía de varios amigos muy cercanos en una discoteca en el sur de Barranquilla, pero en medio de fiesta las cosas no resultaron del todo bien ya que en pleno lanzamiento de su nueva canción, la robaron.

A la influencer le raptaron su celular y ella se vino a dar cuenta justo cuando el cantante que estaba en el escenario del lugar le solicitó a su público que encendieran las luces de sus dispositivos móviles, y para su sorpresa, ella no lo encontró.

Por lo que la empresaria se subió al escenario y, con micrófono en mano, pidió a las personas presentes que por favor le devolvieran el celular, cosa que, infortunadamente no sucedió.

Ante el suceso las personas que estaban en el lugar comenzaron a gritar que se lo entregaran pero todo el escándalo fue en vano; por lo que sus amigos manifestaron que era una pena que este tipo de cosas pasaran y que aparte, quien se había robado el celular no podía hacer nada c ya que era cuestión de bloquearlo para que quedara inservible, así que no lograrían obtener ningún tipo de información sobre Andrea.

'La Valdiri' como muchos le dicen, se mostró muy desilusionada con el suceso por lo que no dudo en pronunciarse al respecto diciendo: "¿Por qué me hacen esto machi? Yo estaba subiéndoles videos”.

Posteriormente, la mujer le agradeció a todas las personas del lugar que le ayudaron a buscar su celular.

“No recuperé mi celular, pero me fui feliz. Gracias por acompañarme en este día y porque siempre me apoyan, los amo mucho mi gente”, escribió Andrea Valdiri en una de sus historias en su cuenta oficial de Instagram.

